На новый конкурс по реконструкции кукольного театра в Уфе пожаловались в УФАС

Управление ФАС по Башкирии 29 сентября рассмотрит жалобу ООО «Техпоставка+» на новый конкурс по реконструкции Башкирского государственного театра кукол со строительством пристроя, следует из сообщения в реестре жалоб на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 591 млн руб. Заказчик — Управление капитального строительства Башкирии. До 20 декабря подрядчик должен был, в том числе, провести внутренние отделочные работы, устроить санитарно-технические, электротехнические системы, установить лифты, благоустроить и озеленить территорию.

Заявитель считает, что заказчик в нарушение постановления правительства РФ от 30 апреля 2020 года объединил в одном лоте промышленные товары, звуковое, компьютерное оборудование и так далее. Заявитель просит признать Управление капстроительства нарушившим закон «О контрактной системе» и рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц заказчика к административной ответственности.

ООО «Техпоставка+» зарегистрировано в Уфе в июне 2022 года. Владельцем является Айдар Самигуллин. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей.

Майя Иванова

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