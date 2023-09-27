Скульптуры в виде духов из фольклора создадут на фестивале «Тэль» в Удмуртии

В Удмуртии на базе ботанического сада девять мастеров создадут арт-объекты с лесными духами из фольклора в рамках фестиваля деревянной скульптуры «Тэль» («Тайны леса»). На фестивале появится хозяин леса Нюлэскузе, мудрая ель Мудор-Кыз и дух воды Вумурт. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в дальнейшем объекты станут украшением для туристического маршрута по саду. Посмотреть за процессом создания можно будет до 29 сентября.

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Как рассказал министр природных ресурсов региона Денис Удалов, выбор места для фестиваля связан с тем, что Удмуртский ботанический сад первый по размерам в Приволжском федеральном округе и пятый во всей России. Его площадь составляет 676 га. Это место уникально тем, что здесь с экспозициями культурной флоры находятся старовозрастные леса, в которых когда-то было два монастыря и одна часовня, которые в свое время помогли уберечь их от вырубки.

Господин Удалов отметил, что цель фестиваля — повысить интерес жителей республики к историческому и культурному наследию, а также показать перспективность использования экологичных материалов при создании объектов искусства.