Скульптуры в виде духов из фольклора создадут на фестивале «Тэль» в Удмуртии
В Удмуртии на базе ботанического сада девять мастеров создадут арт-объекты с лесными духами из фольклора в рамках фестиваля деревянной скульптуры «Тэль» («Тайны леса»). На фестивале появится хозяин леса Нюлэскузе, мудрая ель Мудор-Кыз и дух воды Вумурт. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в дальнейшем объекты станут украшением для туристического маршрута по саду. Посмотреть за процессом создания можно будет до 29 сентября.
Как рассказал министр природных ресурсов региона Денис Удалов, выбор места для фестиваля связан с тем, что Удмуртский ботанический сад первый по размерам в Приволжском федеральном округе и пятый во всей России. Его площадь составляет 676 га. Это место уникально тем, что здесь с экспозициями культурной флоры находятся старовозрастные леса, в которых когда-то было два монастыря и одна часовня, которые в свое время помогли уберечь их от вырубки.
Господин Удалов отметил, что цель фестиваля — повысить интерес жителей республики к историческому и культурному наследию, а также показать перспективность использования экологичных материалов при создании объектов искусства.