В Краснодаре отремонтирован фасад здания-памятника магазина Иллариона Котлярова

Подрядная организация завершила работы по реставрации фасада исторического здания обувного магазина Иллариона Котлярова на пересечении ул. Красной и ул. Максима Горького в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Работы на объекте велись с марта текущего года. Подрядчик обновил фасады здания, произвел отделку кованых ограждений парапета, крыльца и балкона. Также были восполнены утраченные элементы отделки памятника. Отмечается, что при работах использовались только сертифицированные материалы.

Здание было построено в 1901 году владельцем Екатеринодарской обувной фабрики Илларионом Котляровым, который торговал здесь кожевенными товарами и обувью. Памятник был возведен в стиле неоклассицизма с элементами модерна. Декоративные элементы включают лепнину и ажурные кованые элементы.

В 1930-х годах в здании была размещена городская аптека, а позднее — магазин одежды. В наши дни здание было признано объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас здесь размещены банковское отделение и офисы.

«Благодаря своим художественным достоинствам и угловому расположению в квартале, здание остается формирующим элементом исторической части города и главной улицы Красной»,— отмечает пресс-службы администрации Краснодарского края.

Анастасия Назарова