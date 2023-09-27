Стадион «Фишт» допустили к проведению матчей РПЛ

Комиссия Российской премьер-лиги по оценке качества футбольных полей допустила стадион «Фишт» в Сочи к проведению матчей. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

На поле в Сочи обновили футбольный газон в установленные сроки. Проверка показала, что покрытие соответствует стандарту РФС.

Серия ближайших матчей, которые проведут на сочинском стадионе, начнется в октябре текущего года. Среди них встречи ФК «Сочи» с «Зенитом» и «Оренбургом» в рамках Fonbet Кубка России.

Анастасия Донскова

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