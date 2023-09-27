Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лучших управленцев страны по версии рейтинга «TOП-1 000 российских менеджеров». Всего в рейтинг в категории «Коммерческие банки» вошли шесть представителей ПСБ, которых профессиональное сообщество оценило как самых эффективных управленцев, внесших существенный вклад в развитие России по итогам года.

Михаил Дорофеев, заместитель председателя, руководитель юридического блока ПСБ, получил самую высокую оценку экспертов и стал абсолютным лидером среди представителей банков в номинации «Топ-50 директоров по правовым вопросам».

«Яндекс» начал тестировать выдачу потребительских кредитов на сумму до 1 млн руб., пока на небольшой части аудитории. Для разных клиентов условия могут отличаться. Деньги можно взять на срок до трех лет, платежи ежемесячные, а ставку рассчитывают индивидуально.

Трубная металлургическая компания сузила ценовой диапазон вторичного размещения акций. Новый ценовой диапазон SPO предполагает размещение бумаг по цене от 215 руб. до 230 руб. против первоначальных 205–235 руб. Итоговая цена будет установлена не позднее 29 сентября. Сейчас бумаги торгуются ближе к верхней границе.