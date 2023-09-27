Гендиректор «Молота» сохранил за собой пост главного тренера

Сегодня на пост старшего тренера «Молота» назначен опытный российский специалист Павел Зубов. Должность старшего тренера ранее занимал воспитанник «Молота» Николай Бардин, ушедший в отставку в сентябре. Федеральные журналисты прочили господину Зубову пост главного тренера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Хоккейный клуб «Ак Барс» Фото: Хоккейный клуб «Ак Барс»

Как сообщает пресс-служба клуба, Павел Зубов дважды становился чемпионом России (1994, 1996), на тренерской работе — с 2009 года. Входил в тренерские штабы «Сибири» (Новосибирск), «Локомотива» (Ярославль) и казанского «Ак Барса».

Напомним, что 15 сентября в отставку был отправлен почти весь состав тренерский штаб пермской хоккейной команды. Исполнять обязанности старшего тренера стал Александр Гулявцев, который является и генеральным директором ХК «Молот».