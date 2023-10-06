Убийственное ретро

На стриминговом сервисе Peacock вышел сериал «Континенталь» про отель, где квартируют наемные убийцы. Автор «Джона Уика» Чад Стахельски решил масштабировать свою франшизу еще и в сериальном формате — как курицу, несущую золотые яйца, только без курицы.

Текст: Татьяна Алешичева

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Обосновавшийся в Нью-Йорке в середине 1970-х ветеран Вьетнама с криминальными замашками Фрэнки Скотт (Бен Робсон) совершает дерзкий налет на хорошо охраняемый отель «Континенталь» — вотчину наемных убийц, на территории которого им запрещено убивать, зато можно отдохнуть и подлечиться. Сериал стартует с места в карьер с феерической экшен-сцены: новогодняя вечеринка, песни-танцы-барабаны — и тут же взрывы, перестрелки и погони. Именно таким лихим хореографическим экшеном славна франшиза «Джон Уик» (2014–2023) про одинокого киллера по прозвищу Баба-яга, придуманная и снятая каскадером и бывшим дублером Киану Ривза в «Матрице» Чадом Стахельски, который крайне удачно подался в режиссуру. В отель «Континенталь» Джон Уик наведывался уже в первом фильме — это таинственное и опасное место стало важной частью мифологии франшизы.

В фильмах управляющего отелем звали Уинстон Скотт (его играл чертовски крутой Иэн Макшейн), и теперь сериал многословно и со всеми подробностями рассказывает его предысторию. Молодой Уинстон (Колин Вуделл) — родной брат Фрэнки, опрометчиво ограбившего «Континенталь», и он тут главный герой, этакая маленькая неоперившаяся Баба-яга. «Континенталем» покамест заправляет взъерошенный злодей с глазами навыкате Кормак О’Коннор (Мел Гибсон). Когда-то он воспитал братьев Скотт малолетними негодяями и теперь страшно недоволен, что вышедший из доверия Фрэнки стащил из отеля стратегически важную вещь — пресс для чеканки золотых монет. Монеты в ходу у ассасинов организации «Высокий стол», штаб-квартирой которой и служит «Континенталь». Чтобы приструнить Фрэнки и отнять у него пресс, Кормак заставляет Уинстона бросить весь свой шахер-махер в Лондоне и отправиться на поиски брата, ну а для подстраховки пускает по следу братьев тех самых ассасинов — они в изобилии торчат в отеле, есть из кого выбрать. «Пришли ко мне самых странных!» — командует Кормак своему мрачному молчаливому помощнику по имени Харон (Айомиде Адегун), и тут же сам себя одергивает: «Тут не знаешь, кто из них страннее…» Теперь по следу братьев идут близнецы-готы Гензель и Гретель (Марк Мусаси и Марина Мазепа), снайперы с иссиня-бледными лицами и прическами-шлемами, будто сбежавшие со съемочной площадки Тима Бёртона.

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В кадре, конечно, не настоящий Нью-Йорк, а его комиксовый аватар, снятый очень изысканно: это город из ранних фильмов Скорсезе, заваленный мусором и накрытый туманом, сквозь который мерцают кроваво-красным неоновые вывески, а изгои поселяются в старинных живописных заброшках, откуда планируют отстреливаться от целых армий, как Фрэнки и его суровая жена Йен из «Красных кхмеров» (Кейт Нюнг) — она вообще предпочитает отстреливаться, а не разговаривать, вполне в духе материнской франшизы. Любителям Готэма здесь понравится. Полиция, кстати, тут тоже присутствует в лице симпатичной дамы-детектива (Мишель Прада), которая спит со своим боссом и вопреки его запрету суется в «Континенталь» и задумчиво пьет там виски, на ходу прозревая, что попала в бандитскую малину.

Американские критики почему-то остались не вполне довольны сериалом. Основных претензий две: что это, условно говоря, не Бергман по части великого смысла и что в главной злодейской роли торчит, как пень на лужайке, давно погубивший свою репутацию Мел Гибсон. Претензии немного нелепые, поскольку и материнская франшиза великим смыслом не блистала: ее главная мысль заключалась в том, что одинокий вооруженный мужчина мстит за убитую собачку (78 трупов только в первом фильме). В «Континентале» ставки даже выше: Уинстон тоже скоро превратится в виджиланте, мстящего за непутевого брата. Что до Гибсона, то он и вправду смотрится как реликт, в нынешние политкорректные травоядные времена: в Голливуде он битых 10 лет числился гомофобом, антисемитом, абьюзером и земляным червяком, пока немного не поутих и не был прощен примерно в 2016-м, успев до полуночи — новой охоты на ведьмаков-абьюзеров, которая едва не похоронила карьеру Джонни Деппа. Строгих судей от кинокритики тревожит, что такой патентованный гад играет гада, изливая на экран свою подтвержденную жизнью тухлую персонажность. Но куда деваться, если в Голливуде остался безупречным, кажется, только сам Ривз, а его на всех не хватает — даже на ответвление своей же франшизы.

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