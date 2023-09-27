Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как Кристиан Лубутен стал новым персонажем в известной серии комиксов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: us.christianlouboutin.com Фото: us.christianlouboutin.com

Кристиан Лубутен стал новым героем комикса Marvel. Неожиданно, да? На самом деле, такое можно было бы предположить, если начать рассказ с того, что Лубутен выпускает капсульную коллекцию с Marvel. Сумки и туфли в ней инкрустированы стразами, отсылающими к марвеловским Infinity Stones.

Колье из них же — на шее нового персонажа вселенной Marvel — Кристиана Лубутена. Видеть его можно будет в комиксе, выпущенном лимитированной серией к запуску совместной коллекции.

Как говорит о проекте Лубутен, ставший соавтором героя имени себя: «Мне очень импонирует мифология Marvel в ее хронологии и повторяющихся персонажах, переживающих эпические приключения, драмы и интриги, приправленные сверхспособностями!»

А еще, как рассказывает сайт Women’s Wear Daily, знаменитый обувной дизайнер признался, что если бы выбирал себе сверхспособность, то стал бы невидимкой, потому что «можно пробраться куда угодно».

Это уже второй совместный проект Лубутена и компании Disney, которой принадлежит Marvel. В первом Кристиан переосмыслил знаменитую хрустальную туфельку Золушки.