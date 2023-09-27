Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем известна мадам Жадимировская, в том числе о том, как она сбежала от мужа с князем Сергеем Трубецким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бестужев Фото: Николай Бестужев

Петербург сегодня — набережная Мойки, дом Жадимировского под номером 16. Несколько лет назад особняк пополнил список объектов культурного наследия. Теперь он находится под особой охраной комитета по государственному контролю. «...замечательная красавица, Лавиния Жадимировская, урожденная Бравур. Мы все ею любовались, да и не мы одни, весь Петербург»,— пишут ее современники.

Однако когда ее выдавали замуж, никто ее мнением не интересовался. Так и оказалась она под венцом с богатым и влиятельным коммерции советником Алексеем Жадимировским. Но замужество, как известно, к любви может не иметь никакого отношения. Однажды на балу она танцевала с императором Николаем I и на его недвусмысленное предложение ответила отказом. «Государь, мое сердце занято»,— сказала она. «Что ж,— подумал Николай. — Замужним женщинам не возбраняется оставаться верными».

Лавиния сказала почти правду. Ее сердце было занято, но не мужем, а лихим гулякой Сергеем Трубецким. В свое время царь заставил его жениться на своей фаворитке Екатерине Мусиной-Пушкиной. Трубецкой вроде как подчинился, но жить с ней не стал, за что и был выслан на Кавказ. История в свете забылась, но Николай, конечно, помнил и на дух не переносил Трубецкого. И тут новый скандал. Царский недруг и Лавиния сами сбежали на Кавказ. Император был в бешенстве. «Гнусная мерзость,— кричал он. — Поймать и вернуть!».

Задержали их в тот момент, когда из портового городка Редут-Кале они уже отправлялись в Турцию. Князя Трубецкого лишили чинов, титула, дворянства, орденов, разжаловали в рядовые и отправили в Петропавловскую крепость, а после сослали в Петрозаводск — в гарнизонный батальон, под строжайший надзор. Жадимировскую вернули мужу, хотя ни ей, ни ему это было не нужно. Тем не менее супруг вывез ее за границу, чтобы шум вокруг истории утих.

Когда Николай Павлович отправился в мир иной, Трубецкого освободили, все вернули. Он поселился в своем имении, а под видом экономки к нему приехала Лавиния. Но нервное потрясение было так велико, что через год князь скончался.