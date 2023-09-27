Бригада морской пехоты Черноморского флота впервые в истории ВМФ получила орден Ушакова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

810-я бригада морской пехоты Черноморского флота удостоена ордена Ушакова, сообщил командующий ЧФ Виктор Соколов. Он отметил, что это первое в истории подразделение морской пехоты, которое получило такую награду.

«Указом президента РФ наша 810-я бригада морской пехоты теперь не только ордена Жукова и гвардейская, но и ордена Ушакова. Первое в истории военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова»,— сказал господин Соколов журналистам (цитата по телеканалу «Звезда»).

Орден Ушакова был учрежден в 1944 году. Был сохранен в системе госнаград РФ, но до 2010 года не имел официального статута и официального описания. Позднее в статут и описание были внесены изменения, которые позволили награждать орденом не только военнослужащих, но и соединения, воинские части и корабли.

Леонид Уварчев