Нижегородским свинокомплексам готовят субсидии на модернизацию

Минсельсхоз Нижегородской области опубликовал проект поправок в порядок субсидирования модернизации и создания объектов агропромышленного комплекса и покупки оборудования для маркировки товаров. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господдержку планируется распространить на обновление свиноводческих комплексов, зарегистрированных и постоянно работающих в Нижегородской области. Предприятиям на конкурсной основе компенсируют половину стоимости нового оборудования. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.

По данным областного минсельхоза, производство мяса в Нижегородской области за семь месяцев увеличилось к январю-июлю 2022 года на 23,7%, до 99,4 тыс. т. По итогам первого полугодия поголовье свиней в регионе выросло в 1,5 раза, до 421 тыс. голов.

Владимир Зубарев