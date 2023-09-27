Кубань заняла 31-е место в национальном экологическом рейтинге

По итогам лета 2023 года Краснодарский край занял 31-е место в «Национальном экологическом рейтинге» регионов России, составленном движением «Зеленый патруль». Адыгея занимает 33-е место в рейтинге, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Лидером экологического рейтинга стала Тамбовская область, на втором месте — Белгородская область, на третьем — республика Алтай.

Падение в рейтинге по итогам лета показали регионы, где горели леса: Хабаровский край (-2), Республика Бурятия (-2), Амурская область (-3), Еврейский АО (-2) и другие. На последнюю строчку в рейтинге опустилась Свердловская область, где за пожароопасный период 2023 года было пройдено огнем более 330 тыс. гектаров лесов из общей площади в 500 тыс. по Уральскому Федеральному округу.

«Цель проекта — строгая экспертная оценка потенциально благополучных с экологической точки зрения территорий и экоответственных предприятий с последующим активным распространением полученных данных через федеральные СМИ и интернет-ресурсы, организация культурно-массовых мероприятий, а также разноформатная просветительская деятельность»,— комментирует руководитель проекта «Зеленая Карта России» Арикеева Кристина.

Тат Гаспарян

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