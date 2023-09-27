850 га леса обследовали в двух районах Удмуртии для ликвидации бурелома в зоне ЧС

В Завьяловском и Малопургинском районах, где ввели режим ЧС из-за большого количества бурелома, провели лесопатологические обследования на площади свыше 859 га. Об этом рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.

В настоящее время хозяйствующие субъекты приступили к устранению бурелома, а также ближе к месту ЧС направлена пожарная техника. Ее присутствие на место необходимо, чтобы оперативно реагировать в случае возникновения возгораний.

Напомним, что 12 июля по региону прошел шквалистый ветер, который повредил и повалил большое количество деревьев. В жаркую погоду сухие деревья могут стать горючим материалом для пожаров, в результате чего на территории лесничеств был введен режим ЧС.