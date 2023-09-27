На международном юридическом форуме в Казани обсудят изменения в Конституции РФ

Участники открывающегося в четверг, 28 сентября, II Казанского международного юридического форума обсудят изменения в Конституции РФ.

Сессия «Конституция 30: развитие доктрины и совершенствование практики (к 30-летию со дня принятия Конституции РФ» включена в деловую программу форума. Ее модератором заявлена директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева, сообщила пресс-служба Госсовета Татарстана.

Также в сессии примет участие спикер парламента Республики Фарид Мухаметшин.

Ожидается, что на II Казанском международном юридическом форуме соберутся более 600 юристов 10 стран и 40 городов. В его программе 37 сессий со спикерами федерального и международного уровня.

Полина Петрова