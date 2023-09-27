Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новом кроссовере на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jetour X70 Plus Фото: Jetour X70 Plus

27 сентября в Москве состоялась официальная презентация автомобиля Jetour X70 Plus. Новинка дополнила линейку семейных кроссоверов этого китайского бренда в России. До сегодняшнего дня, напомню, в ней были две модели — большой солидный кроссовер X90 Plus и компактный молодежный Dashing.

У себя на родине, в Китае, полноразмерный кроссовер Jetour X70 Plus предлагается в том числе в семиместной версии. У нас в нем будет только пять посадочных мест, зато была возможность расставить эти кресла максимально далеко друг от друга, так что кроссовер считается одним из самых просторных в своем сегменте. И это важный момент.

Марка позиционирует себя как производитель техники для комфортных путешествий на дальние расстояния, о чем, собственно, говорит и ее название, произошедшее от слияния двух слов «jet» и «tour».

Объема и света в салоне добавляет высокая панорамная крыша. В салоне, затянутом кожей, множество мест для хранения, включая охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике. Передние сиденья спортивные.

Климат-контроль трехзонный: отдельно для водителя, переднего пассажира и тех, кто сидит во втором ряду. Для путешествий пригодятся такие опции комфорта и безопасности, как камеры кругового обзора, в том числе и под днищем автомобиля, видеорегистратор, круиз-контроль и «умная очистка воздуха», если на вашем пути окажется чадящий грузовик, автомобиль почувствует это и сам включит режим рециркуляции воздуха в салоне.

На российский рынок Jetour X90 Plus будет поставляться с одним возможным двигателем: бензиновый, с рабочим объемом 1.6 он за счет турбонаддува выдает 190 л.с. Коробка – 7-ступенчатый «робот».

На старте продаж марка Jetour дарит первым покупателям нового кроссовера приятный бонус — бесплатную замену масла и шиномонтаж. Страна большая, мало ли что с тобой может случиться в путешествии. А дилерских центров Jetour в России уже целых 119.