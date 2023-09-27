БГМУ заключил контракт на капремонт северного кампуса за 135,5 млн рублей

Башкирский госмедуниверситет заключил контракт с уфимской компанией «Д-Арт» на капитальный ремонт корпуса, расположенного на улице Репина, 6. Стоимость договора составила 135,5 млн руб., следует из материалов портала госзакупок.

В четырехэтажном здании ранее располагалось профессиональное училище №5, БГМУ планировал разместить в нем филиал медицинского колледжа. Площадь участка составляет 2,3 тыс. кв. м, строительный объем — 11,6 тыс. куб. м.

Подрядчик должен выполнить весь комплекс архитектурно-строительных работ, смонтировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также благоустроить прилегающую к зданию территорию.

Ранее «Д-Арт» получил контракты на ремонт других зданий общей стоимостью около 479 млн руб.

ООО «Производственно-строительная фирма ''Д-Арт''» зарегистрирована в июле 2012 года в Уфе. Бенефициаром является Рустем Масягутов. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2022 году прибыль ООО составила 788 тыс. руб. при выручке 657,8 млн руб.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте