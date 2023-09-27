Ремонт участка проспекта Юлаева обойдется в 98,5 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключило контракт на ремонт дорожного покрытия проспекта Юлаева на участке от Мурманской улицы до улицы 50 лет СССР с ООО «Дортрансстрой», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 100 млн руб. за 98,45 млн руб. (дисконт — 1,5%). Второй участник готов был исполнить его за 99,5 млн руб. (дисконт — 0,5%). Работы профинансирует городской бюджет.

Ремонт необходимо провести до 10 ноября. Площадь участка дороги, где должны провести ремонтные работы, составляет 66 тыс. кв. м. Подрядчик также должен нанести на дорогу разметку.

ООО «Дортрансстрой» зарегистрировано в июне 2000 года. Компания принадлежит Ильгизу Валиуллину, Дмитрию Гилимьянову, а также — кипрскому «Ерманиер лимитед». Участники рынка называют бенефициаром компании предпринимателя Марата Латыпова. В 2022 году выручка «Дортрансстроя» составила 8,5 млрд руб., чистая прибыль — 97,4 млн руб.

Майя Иванова

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