Жители Кубани, лишившиеся жилья из-за терактов и ЧС, смогут получить господдержку

Депутаты Заксобрания Кубани расширили действие двух региональных законов, связанных с обеспечением жильем граждан, лишившихся его в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Согласно принятым изменениям, меры поддержки смогут получить не только жители, утратившие жилье в результате ЧС, но и те граждане, чье жилье оказалось повреждено. Им будут предоставлять деньги на капитальный ремонт. Также меры поддержки расширят на тех жителей, чье жилье оказалось уничтожено или повреждено в результате терактов или во время выполнения контртеррористических операций.

Кроме того, депутаты наделили органы местного самоуправления полномочиями по формированию списков семей и граждан, жилые помещения которых оказались утрачены либо повреждены в результате ЧС природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов.

Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко, комментируя принятие законопроекта, отметил, что никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций, однако важно, чтобы жители были защищены и знали, что в случае беды государство и общество придут к ним на помощь.

«Федеральное и краевое законодательство предусматривают меры поддержки тем, кто по воле случая оказался без крыши над головой. Мы вносим в краевые законы изменения, которые позволят усилить защиту прав пострадавших кубанских семей и оперативно оказывать им необходимую помощь», — подчеркнул он.

Леонид Ломакин

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