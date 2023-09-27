Башгосфилармония заплатит 7,9 млн рублей за участие в «Иннопром. Казахстан»

Башкирская государственная филармония заключила 20 контрактов, связанных с визитом делегации Башкирии в Астану, где с 25 по 27 сентября проходит международная промышленная выставка «Иннопром. Казахстан». Общая сумма договоров составила 7,9 млн руб., следует из материалов портала госзакупок.

Все контракты заключены без проведения торгов с единственными поставщиками. Наименьшая сумма договора составляет 150 тыс. руб., наибольшая — 600 тыс. руб.

Три контракта касаются организации проезда сотрудников заказчика, приобретения авиабилетов из Уфы в Астану и обратно, а также размещения работников в гостинице. По остальным 17 договорам Башгосфилармония выступила заказчиком услуг по организации и проведению культурной программы в рамках международной промышленной выставки и участия в ней приглашенных коллективов, названия большинства из которых не уточняются. Отдельно заключен контракт стоимостью 312 тыс. руб. на выступление на «Иннопроме» государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

Наталья Балыкова

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