В Астрахань ЕР приостановила членство задержанного с наркотиками депутата

Астраханское региональное отделение Единой России приостановило членство задержанного с наркотиками депутата городской думы Рудольфа Шабаяна. Об этом сообщили в пресс-службе ячейки. Сопартийцы фигуранта отметили, что в случае призвания вины судом, господин Шабаян лишится и партийного билета, и мандата.

Ранее в СУ СКР по региону отчитались о задержании народного избранника с 3,96 граммами «синтетического наркотика», распределенного по трем сверткам. По данным «Ъ» местом оперативных действий стала сауна.

Господина Шабаяна подозревают в покушении на сбыт в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Никита Маркелов

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