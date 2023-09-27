В Сочи начали строить центр спортивной медицины и реабилитации

В Сочи началось строительство крупнейшего в России федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации. Его строят на базе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщает ТАСС.

Центр станет первым медучреждением в стране, где будут реабилитировать спортсменов во всем тренировочном цикле и на всех этапах — от острого периода после травм и заболеваний и до субострых и хронических состояний. Особенностью центра станет применение всех современных восстановительных методов, включая робототехнику и виртуальную дополненную реальность. В медучреждении также будет применяться аппаратная физиотерапия.

Медучреждение будет включать лечебный корпус, отделение медицинской реабилитации для спортсменов на 140 коек, клинико-диагностическое отделение на 224 посещения в смену, корпуса восстановительного лечения и крытый бассейн для оздоровительного плавания с открытой частью. В центре будут работать около 650 специалистов.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram