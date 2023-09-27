Знак «Ярославское качество» присвоен 523 видам продукции

С 2018 года знак «Ярославское качество» получили 523 вида произведенной в регионе продукции. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.

Обладателем знака стала продукция 47 сельхозпредприятий, в том числе ООО «Рыбинский молочный завод», АО «Ярославский бройлер», ООО «Кофе-цикорный комбинат "Аронап "», ЗАО «Атрус», ООО «Ярмолпрод», ОАО «Волжанин», ООО «Птицефабрика Пошехонская» и других.

Знак выдается безвозмездно Ярославским государственным институтом качества сырья и пищевых продуктов. Для этого нужно пройти сертификацию и лабораторные исследования продукции. В 2023 году знак «Ярославское качество» получил 121 вид продукции 9 предприятий.

Антон Голицын