«Росводоканал Краснодар» построит сети для детского сада

«Росводоканал Краснодар» приступает к строительству сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 37 и 18 м для строящегося детского сада на 300 мест по ул. Старокубанская, 123/8. Мероприятия будут проводиться в рамках реализации инвестиционной программы.

Строительство сетей диаметром 110 и 160 мм с глубиной залегания от полутора до двух метров будет выполнено бестраншейным методом, позволяющим максимально сохранить целостность территории.

«Активно растущий Краснодар не сбавляет темпов и объемов строительства, наша прямая задача — обеспечить население качественными и надежными услугами. Специалисты выполнят прокладку пластиковых сетей с длительным эксплуатационным ресурсом — не менее 50 лет»,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Работы планируется завершить до 25 октября.

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