Российские футбольные клубы и сборная смогут вернуться к соревнованиям под эгидой UEFA, только когда закончится военная операция на Украине. Об этом сообщается на сайте Европейской футбольной ассоциации. Впрочем, юные футболисты получат доступ на международные турниры уже в нынешнем сезоне. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Возможность участвовать в международных турнирах в ближайшее время получат все команды, где на поле выходят игроки до 17 лет. Конечно, матчи российских сборных будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Это в UEFA подчеркивают. Но, несмотря на тонкости, решение чиновников надо воспринимать как первый шаг к возращению всего нашего футбола, считает тренер Андрей Талалаев:

«Это позитив и шаг вперед. А ребята должны результатами сразу показать, что мы пойдем дальше. Через какое-то время будет и второй, и третий шаг, и мы вернемся, и будем играть уже с нашим триколором, с гимном, который знает весь мир».

Только есть нюансы. Теперь нужно понять, как это сделать технически. Ведь исполком организации, который заседал на Кипре, конечно, решение принял, но как интегрировать сборные в те турниры, где уже проведены жеребьевки, не уточнил. Но если эту проблему решить можно, то как быть с отношением к нашим футболистам в тех станах, где им предстоит играть, не совсем ясно. А это может стать проблемой, считает бывший владелец «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко:

«Как мы сможем играть в Прибалтике или в Польше? Есть страны, в которые мы в принципе не можем полететь. Как мы в ту же Данию, например, поедем? Это же абсолютно русофобская страна. И как эту проблему решать, я не знаю. Житейские стороны данного вопроса тоже очень важны».

А то, что решение UEFA допустить до международного футбола юниоров, точно не устроит целый ряд стран, можно сказать уже сейчас. Глава РФС Александр Дюков не раз открыто говорил о разногласиях со странами Cтарого Cвета:

«Идеологически мы с Европой действительно расходимся. Политика там — на первом месте, футбол — на втором. Сегодня их не устраивает вот эта ситуация, завтра, соответственно, будут задавать вопросы по правам человека. Послезавтра окажется, что мы недостаточно энергично поддерживаем ЛГБТ-движение».

К счастью, в новом релизе UEFA про ЛГБТ-движение скромно умолчали, но официально заявили, что участие профессиональных клубов в еврокубках, а также основной сборной нашей страны в чемпионатах Европы возможно только после окончания специальной военной операции. Представители FIFA по этому поводу пока не высказались, но даже если военный действия завершатся в обозримом будущем, рассчитывать на участие в следующем чемпионате мира болельщикам нашей сборной не стоит, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Чемпионат мира будет проходить в США, Канаде, Мексике. Мы визы туда не получим. Расслабьтесь, а готовиться надо к 2030 году».

Так что пока будем болеть за команды до 17 лет. По крайней мере, у поклонников футбола будет возможность увидеть на международной арене тех, кто к 2030-му году уже может стать звездой. Пока только непонятно, где пройдет мундиаль, на котором у сборной России вроде как есть шанс сыграть. А то ведь среди претендентов то ли в шутку, то ли всерьез мелькает Украина. Так что лучше не спешить с выводами и подождать пока исполнится главное условие футбольных чиновников.

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