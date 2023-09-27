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Туристка выжила после падения с 5-метровой опорной стены в Сочи

37-летняя туристка из Удмуртии выжила после падения с пятиметровой опорной стены в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Фото: ЮРПСО МЧС России

Фото: ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел у автотрассы «Джубга — Сочи» в районе санатория «Морская даль». Спасатели и врачи спустились к пострадавшей с помощью альпинистского снаряжения и лестницы.

«По предварительному диагнозу, женщина получила ушиб грудной клетки и травму ноги. Пострадавшую доставили в больницу»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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