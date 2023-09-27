Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Московской области

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» («ТРВ») в Московской области. В частности, министр проверил процесс сборки высокоточных средств поражения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны РФ Сергей Шойгу на предприятии Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Фото: Министерство обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу на предприятии Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Фото: Министерство обороны РФ

Руководитель Корпорации «ТРВ» Борис Обносов рассказал Сергею Шойгу о выполнении поручения оборонного ведомства по наращиванию темпов производства. По его словам, за последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены вдвое, а по некоторым позициям в 3,5 и 5 раз. Нарастить производство удалось за счет увеличения численности персонала и перехода на рабочий график 24/7.

«Сюда приезжают из Оренбурга, из Перми, очень плотная ведется работа с местными учебными заведениями — с техникумами, с центром обучения Корпорации. 40 человек выпускников мы за последнее время взяли оттуда»,— рассказал господин Обносов. В проверке предприятия также участвовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Первые и передовые позиции занимает Корпорация «ТРВ», мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции»,— подчеркнул он.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — крупнейший в России холдинг–разработчик и поставщик противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения ракетных комплексов тактического назначения. Предприятие расположено в подмосковном городе Королев. Всего в корпорацию входят 39 предприятий.