Кубанские фермеры смогут получать по 5 миллионов рублей ежегодно

Депутаты Заксобрания Кубани приняли в первом чтении законопроект, позволяющий фермерам получать по 5 млн руб. ежегодно в 2023–2025 годах. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Субсидии будут выделять крестьянско-фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. Они смогут использовать полученные деньги в качестве компенсации на развитие материально-технической базы (покупку оборудования или техники). Дополнительная господдержка связана с внедрением в Краснодарском крае проекта «Опорный фермер».

Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко, комментируя принятие законопроекта, отметил, что фермерство — значимая для региона сила, которая обеспечивает серьезные объемы производства в региональном АПК. Однако, подчеркнул он, потенциал у него значительно выше, поэтому региональным властям необходимо создавать условия для обеспечения дальнейшего роста.

«Поэтому по инициативе губернатора в ЗСК поступил законопроект, предусматривающий дополнительные меры поддержки этого сектора. Уверен, его принятие создаст основу для укрепления материально-технической базы фермерства, усиления кооперации отдельных хозяйств»,— подчеркнул господин Бурлачко.

Леонид Ломакин

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