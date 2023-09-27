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Роспотребнадзор выявил фальсифицированную продукцию «МолПромКубань»

Краснодарский краевой суд удовлетворил иск управления Роспотребнадзора по Астраханской области к ООО «МолПромКубань» о прекращении производства фальсифицированного питьевого молока, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. «МолПромКубань» (бывший Кропоткинский молочный завод) производит продукцию под собственной маркой «Солнышко Кубани», а также под маркой «Новая деревня» для Нальчикского молочного комбината.

По данным суда, при проверке астраханского областного управления Роспотребнадзора в торговой сети были отобраны образцы питьевого ультрапастеризованного молока марки «Новая деревня». В ходе лабораторных исследований выяснилось, что молочная продукция содержит заменитель молочного жира. В этом случае производитель должен использовать наименование «молокосодержащий продукт».

Проверяющие пришли к выводу, что ООО «МолПромКубань», используя при производстве растительные жиры, но позиционируя продукт как натуральный под названием «молоко», вводит в заблуждение потребителей. За это производитель был привлечен к административной ответственности, но противоправные действия по реализации фальсифицированного молока не прекратил. Астраханское управление Роспотребнадзора обратилось в суд, который признал правоту надзорного органа.

Анна Перова, Краснодар

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