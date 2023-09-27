Краснокамская дума объявила конкурс по отбору главы округа

Депутаты думы Краснокамского городского округа на сегодняшнем пленарном заседании объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа. Как указано в решении думы, опубликованном на сайте администрации Краснокамска, конкурс запланирован на 17 ноября. Документы от претендентов на пост градоначальника принимаются с 2 октября до 1 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кандидаты, допущенные к участию в конкурсе, представят свои программы развития муниципалитета. Их оценит конкурсная комиссия. Претенденты, получившие максимум баллов, будут представлены на рассмотрение думы городского округа. Главой станет кандидат, которого поддержит большинство депутатов.

Конкурсная комиссия состоит из 12 человек: шести представителей администрации губернатора Пермского края и шести от городской думы. Интересы городского округа в комиссии будут представлять спикер думы Дмитрий Чеплыгин, депутаты Дмитрий Бабкин, Богдан Гринчак, Вадим Артемов, Ринат Разутдинов, а также руководитель аппарата думы Краснокамского городского округа Ирина Лузина.