В Петербурге задержали топ-менеджера «Адмиралтейских верфей» по делу о взятке

Сотрудники экономической полиции задержали руководителя бюро АО «Адмиралтейские верфи», которую подозревают в получении взяток на сумму 395 тыс. руб., стало известно «Фонтанке».

Задержание 38-летней сотрудницы верфей прошло 26 сентября. СК Петербурга возбудил в ее отношении уголовное дело по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 26 января 2022 года по март 2023 года она требовала переводить ей денежные средства от главы предприятия, производящего резиновые изделия. За это время ей передали 395 тыс. руб.

АО «Адмиралтейские верфи» — судостроительное предприятие в Петербурге, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию. Оно специализируется на строительстве военных кораблей и судов, подводных лодок и надводного нефтеналивного флота.

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