Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Больше 300 бойцов СВО в Удмуртии прошли лечение в больницах

В Удмуртии лечение в стационарах прошли 187 военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, а также 117 человек получили помощь амбулаторно. Отдельно организована работа психологической службы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина, всем бойцам требуется разная помощь, однако в основном это хирургический и травматологический профиль, а также медицинская реабилитация после ранений. В частности, 40 человек получили помощь хирургического профиля, 35 — травматологического, 38 — по общим заболеваниям. Еще 13 человек прошли реабилитацию с последствиями контузий, осколочных, огнестрельных и минно-взрывных ранений.

В каждой больнице для участников СВО и членов их семей организован «зеленый коридор». Человек может получить первоочередную помощь.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...