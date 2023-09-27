Больше 300 бойцов СВО в Удмуртии прошли лечение в больницах

В Удмуртии лечение в стационарах прошли 187 военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, а также 117 человек получили помощь амбулаторно. Отдельно организована работа психологической службы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина, всем бойцам требуется разная помощь, однако в основном это хирургический и травматологический профиль, а также медицинская реабилитация после ранений. В частности, 40 человек получили помощь хирургического профиля, 35 — травматологического, 38 — по общим заболеваниям. Еще 13 человек прошли реабилитацию с последствиями контузий, осколочных, огнестрельных и минно-взрывных ранений.

В каждой больнице для участников СВО и членов их семей организован «зеленый коридор». Человек может получить первоочередную помощь.