Бывшего замминистра ЖКХ Новосибирской области приговорили к 9 годам колонии

Заельцовский райсуд вынес приговор бывшему замминистра ЖКХ Новосибирской области Владмиру Нормайкину. Его признали виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК) в 2 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый в октябре прошлого года получил от предпринимателя взятку за помощь в открытом конкурсе по заключению контракта на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Карасуке в рамках нацпроекта «Чистая вода». Также с июня 2020 года по август 2021 Владимир Нормайкин получил от учредителя коммерческой организации взятки в размере от 200 тыс. руб. до 300 тыс. за указания главам муниципальных образований по муниципальным контрактам на строительство водозаборных скважин в пользу компании. Всего насчитывается четыре эпизода получения таких сумм.

Тогда же сообщалось, что часть денег- 900 тыс. руб. – экс-чиновник внес на банковский счет своей дочери и потратил на покупку автомобиля Lexus RX-30. Однако согласно решению суда от 27 сентября по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег) он был оправдан в связи с неустановлением события преступления.

Суд назначил Владимиру Нормайкину 9 колонии строгого режима, а также штраф в 140 млн. руб., с учетом содержания под стражей сумма снижена до 138 млн руб. с рассрочкой на 5 лет, по 2,3 млн рублей ежемесячно. Также в доход государства была обращена взятка в 2 млн руб. и сохранен арест на имущество подсудимого - два автомобиля, мотоцикл, земельный участок площадью 110 соток, нежилое помещение, моторная лодка и мобильный телефон.

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Александр Киселев