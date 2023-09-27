На жителя Челябинска в среднем строится 0,53 квадратного метра жилья

В сентябре на одного жителя Челябинска в среднем приходится 0,53 кв. м строящегося жилья. Это на 13% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (0,6 кв. м), сообщается в исследовании «Циан. Аналитики».

Сейчас в Челябинске реализуются квартиры в 626 новостройках. В сентябре 2022 года их число оценивалось в 719.

Среди крупнейших городов РФ наибольшее число квадратных метров жилья в расчете на одного жителя строится в Краснодаре (6,16 кв. м), Тюмени (3,46 кв. м) и Владивостоке (3,2 кв. м). Меньше всего обеспеченность строящимся жильем в Новокузнецке (0,05 кв. м), Махачкале (0,16 кв. м) и Тольятти (0,25 кв. м).

«Обеспеченность российских городов квадратными метрами в строящемся жилье принято отождествлять с дефицитом предложения или затовариванием рынка. Но большинстве случаев этот показатель отражает сложившееся в регионе сочетание платежеспособного спроса, миграционной привлекательности и наличия свободных земельных участков под новое строительство»,— комментирует руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.

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