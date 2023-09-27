В Волгоградской области устранят пруд-накопитель, куда вывезли Кировскую свалку

Прокуратура Волгоградской области обратилась в суд с требованием к ООО «Экотехсервис» и «ЭкоТехСервис» в течение года разработать проект устранения межпоселенческого пруда-накопителя отходов в Светлоярском районе, сообщила объединенная пресс-служба региональных судов.

Указанный объект расположен в 5 км на юго-запад от рабочего поселка Светлый Яр. Проверка установила, что ответчики создали на принадлежащем «Экотехсервису» участке пруд-накопитель синтетических жирных кислот (СЖК), «который не является специализированным полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) и не включен в государственный реестр объектов размещения отходов, тогда как представляет существенную опасность для окружающей среды».

Выяснилось, что пруд-накопитель использовали в 2017-18 гг. для захоронения Кировской свалки Волгограда, арендованной «ЭкоТехСервисом». Уточняется: компания получила лицензию на работу с ТБО незаконным путем, «не имея фактической возможности для соблюдения санитарных правил и нормативов, а также иных лицензионных требований».

Заключение об опасности пруда-накопителя сделали специалисты волгоградского отделения ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу». «Установлено наличие превышения загрязняющих веществ, в результате чего состояние атмосферного воздуха в районе расположения пруда-накопителя СЖК не соответствует установленным нормативам для атмосферного воздуха», — говорится в релизе.

Также в донных отложениях пруда содержатся тяжелые металлы I и II класса опасности. Во взаимодействии с химическими веществами Кировской свалки они представляют высокий уровень риска загрязнения окружающей среды.

Ворошиловский районный суд Волгограда обязал ООО «Экотехсервис» в течение года разработать проект ликвидации и затем устранить пруд-накопитель. Ответчик пытался обжаловать решение, но Волгоградский областной суд оставил его в силе, теперь оно вступило в силу.

Дарья Васенина

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