Саратовская Мэрия взыскала с экс-главы комитета 6 миллионов

Судебные приставы взыскали с бывшего председателя городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 6 млн. руб. в пользу бюджета Саратова, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Будучи чиновником, Геннадий Свиридов стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий после того, как в 2020 году благоустроил частную территорию в центре города за бюджетные деньги. В прокуратуре отмечали, что речь шла об участке на пересечении проспекта Кирова (сейчас проспект Столыпина — «Ъ») и улицы Чапаева. Обустроенная земля находится в собственности ЗАО «Детский мир».

Уголовное преследование господина Свиридова прекратили, однако бывший муниципальный служащий ущерб бюджету добровольно не возместил. Теперь по решению суда средства будут удерживаться из его заработной платы.

Никита Маркелов

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