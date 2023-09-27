В Ростове экс-командир взвода ДПС осужден почти на семь лет за получение взяток

Апелляционная инстанция Ростовоблсуда оставила в силе приговор бывшему командиру 5 взвода 1 роты Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ростову-на-Дону капитану полиции Игорю Лубнину, осужденному на 6 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Преступная деятельность полицейского была пресечена оперативниками ФСБ в 2022 году. По версии следствия, Игорь Лубнин вымогал и систематически получал взятки от подчиненных за общее покровительство по службе. Против бывшего командира взвода возбуждено пять уголовных дел по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Также против 10 инспекторов ГИБДД расследуются уголовное дела по ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки).

Приговором Октябрьского районного суда Игорь Лубнин признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Помимо заключения в колонии, бывший командир взвода обязан выплатить штраф в размере 2 млн руб. Апелляционная инстанция, рассмотревшая жалобу стороны защиты обвиняемого, оставила приговор в силе.

Суд также в настоящее время рассматривает уголовное дело бывшего коллеги Игоря Лубнина — заместителя командира 5 взвода 1 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ростов-на-Дону старшего лейтенанта полиции Алексея Фоменко. Его обвиняют в причастности к мошенничеству с использованием служебного положения — получении денег от подчиненных сотрудников.

«В отношении Алексея Фоменко возбуждено восемь уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)»,— сообщили в пресс-службе УФСБ Ростовской области.

Анастасия Назарова