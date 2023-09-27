Суд взыскал с дорожного подрядчика 700 тысяч за падение мотоциклиста в Ярославле

Заволжский районный суд Ярославля решил взыскать с ООО «Группа компаний "ЕКС"» 700 тыс. руб. в пользу мотоциклиста, который упал на ремонтируемой дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В суде установили, что весной 2022 года подрядчик ремонтировал дорогу на проспекте Авиаторов в Ярославле. При этом он не установил сигнальные ограждения и предупреждающие знаки. 18 мая житель Ярославского района, управляя мотоциклом, не заметил выбоину на дороге и наехал на нее. В результате мужчина упал с мотоцикла и получил повреждения. «В результате падения около месяца пострадавший передвигался с трудом, все движения сопровождались болевыми ощущениями. Привычный уклад жизни был нарушен»,— рассказали в облсуде.

Пострадавший подал в суд с требованием взыскать с подрядчика стоимость ремонта мотоцикла 490 тыс. руб., поврежденной экипировки 143 тыс., компенсацию морального вреда 100 тыс. руб. и иные расходы на 40 тыс. руб.

Суд решил, что подрядчик не обеспечил безопасность дорожного движения в ходе ремонта дороги, а отсутствие предупреждающих знаков не позволило водителю своевременно принять соответствующие меры. Грубой неосторожности в действиях мотоциклиста суд не установил.

Суд удовлетворил иск мотоциклиста. Решение суда ООО «Группа компаний "ЕКС"» попыталось оспорить, однако Ярославский облсуд оставил его без изменений.

Алла Чижова