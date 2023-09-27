«Нижегородцы больше похожи на европейцев, чем сами европейцы»

Нижний Новгород входит в пятерку самых красивых, ухоженных и развивающихся городов России, считает писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин. В Нижегородской области он намерен реализовывать проекты, связанные с проведением специальной военной операцией и заниматься формированием «параллельной» российской культурной элиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Я с 1984 года живу в Нижегородской области, молодость провел в Дзержинске, сейчас живу в Борском районе, мои дети учатся в школах Нижнего Новгорода. У меня огромный опыт наблюдения за жизнью нашей губернии. На моих глазах в Нижнем Новгороде произошли удивительные изменения, люди меняются вместе с городом. Я много ездил по заграницам и вижу, что нижегородцы сейчас и есть самые настоящие европейцы. Никакие итальянцы, немцы и испанцы уже не похожи на европейцев, это какой-то непонятный межэтнический сброд. А здесь видишь уверенных в себе, тактичных, состоятельных, в самом широком смысле этого слова, людей.

Не хочу говорить негатив про предыдущих управленцев Нижегородской области, но я помню всех губернаторов: Бориса Немцова, Ивана Склярова, Геннадия Ходырева, Валерия Шанцева.

В немцовские времена было привлечено огромное внимание к Нижегородской области — вы помните Нижегородскую ярмарку, визит Маргарет Тэтчер. Но при этом область не тянула настолько, чтобы это внимание оправдать. Она, скажем так, подразваливалась.

Впервые при Глебе Никитине у нас объединилось и внимание к области, и позитивные процессы. Поэтому мои планы продолжать работать в своей области и на свою область, особенно в сфере специальной военной операции. Здесь мы с губернатором просто по-мужицки сдружились, нашли общий язык и взаимопонимание: сделали тренировочный центр «Сталь», регион собирает именные батальоны, делаем спецподразделение «Родня».

Еще одним из совместных проектов стало открытие центра «Пешков», основная задача которого — поддержка патриотических культурных проектов. Состояние и поведение нашей культурной элиты в начале СВО вызвало недоумение. Поэтому мы должны просто выстраивать параллельную культурную элиту. Как в свое время выходило нижегородское ополчение спасать Москву, надо выстраивать такое же культурное ополчение. И столицей новой российской культуры будет Нижний Новгород, здесь уже начали работать, проводим и литературные школы, музыкальные, живописцев тоже будем учить. Это работа, в которой нуждается вся страна.

Записал Иван Сергеев