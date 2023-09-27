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обновлено 12:24

Туристка из Удмуртии выжила при падении с 5-метровой опорной стены в Сочи

В Сочи спасатели оказали помощь упавшей с 5-метровой высоты 37-летней туристке из Удмуртии. Женщина сорвалась с опорной стены в Лазаревском районе, в результате чего получила ушиб грудной клетки, травму ноги и не смогла самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Со спасателями туристка связалась самостоятельно около 4:30. Она не смогла объяснить свое местоположение, однако через некоторое время ей все же удалось отправить координаты. В результате стало известно, что женщина находится около федеральной трассы «Джубга — Сочи» в районе санатория «Морская даль».

Спасатели спустились к пострадавшей с помощью альпинистского снаряжения и лестницы, а также помогли спуститься врачам. Медики оказали женщине необходимую помощь, после чего госпитализировали в больницу. Отмечается, что туристке крайне повезло избежать травмы головы при падении.

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