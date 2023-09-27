DOGMA дарит 5000 рублей с каждого квадратного метра

Федеральный девелопер DOGMA предлагает воспользоваться выгодным предложением и запускает специальную акцию. При покупке квартиры в Краснодаре действует скидка в 5000 рублей с каждого квадратного метра площади.

Уникальное предложение работает ровно 100 часов с момента запуска таймера на сайте. Условия программы предусматривают скидку в размере 5000 рублей с каждого приобретенного квадратного метра недвижимости. Так скидка от покупки однокомнатной квартиры в 33 квадратных метра может составить 165 000 рублей. Этих денег хватит, чтобы купить, например, комплект мягкой мебели или бытовую технику.

Акция распространяется на строящиеся и готовые объекты DOGMA, расположенные в Краснодаре – *ЖК «Рекорд», **«Парк Победы», мкр «Самолет» и ***«DOGMA PARK». Предложение суммируется с другими программами девелопера, поэтому позволяет сформировать максимально выгодный вариант для клиента.

На сегодняшний день девелопер возводит два современных многоэтажных жилых комплекса в Краснодаре – «Рекорд» и «Парк Победы», а также два масштабных микрорайона – «Самолет» и «DOGMA PARK». В проекты включены все необходимые элементы городской инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские центры, магазины, ресторанные дворики, аллеи и зоны отдыха.

Микрорайоны «Самолет» и DOGMA PARK — одни из самых крупных строительных проектов Краснодара, трансформирующих новую городскую экосистему Западного обхода. Отдельное внимание девелопер уделяет формированию благоустройства и культурной среды. Инфраструктура микрорайонов будет включать в себя зеленый бульвар протяженностью 1,6 км, велодорожки, сквер, храм, а также большое искусственное озеро.

ЖК «Рекорд» расположен в микрорайоне Черемушки в Краснодаре всего в пяти минутах езды от улицы Красной. Этот район по праву считается одним из самых зеленых в городе. Все дома «Рекорда» объединены в несколько полузакрытых кварталов, где появятся престижные супермаркеты, кофейни, аптеки, салон красоты, центр развития детей, ресторанный дворик с аллеей и фонтаном. Грамотное зонирование территории площадью 2 га предусматривает разделение мест для общения и отдыха, занятия спортом и активных игр для детей разного возраста.

ЖК «Парк Победы» возведен в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, рассчитан на два этапа строительства. Первая очередь состояла из шести 24-этажных домов класса «Комфорт+». Все дома сданы в I квартале 2022 года. Общая площадь второй очереди составляет 36 га, 7 из которых будут выделены под озеленение. Строительство второй очереди ****«Парка Победы» стартовало в сентябре 2022 года, первые дома компания планирует сдать в июле 2024 года.

Акция действует 100 часов с момента опубликования на сайте таймера обратного отсчета

*ООО Специализированный застройщик "Догма-Восток", **ООО Специализированный застройщик "Догма-Рекорд", ***ООО Специализированный застройщик "Догма-Парк 21", ****ООО Специализированный застройщик "Парк Победы-2". Застройщики входят в ГК DOGMA

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