Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Администрация Кубани и Роскосмос заключили соглашение о сотрудничестве

Роскосмос и администрация Краснодарского края заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов и губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сотрудничество откроет новые возможности в области мониторинга строительства, лесного и сельского хозяйства, а также последствий чрезвычайных ситуаций и использования природных ресурсов.

Сейчас в регионе три вуза выпускают специалистов в области ИТ. Глава региона заявил, что в планах создать собственное производства микроэлектроники.

«Для региона важно, чтобы этот научный, технический и кадровый потенциал реализовывался в различных отраслях экономики»,— добавил губернатор.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...