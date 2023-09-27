Администрация Кубани и Роскосмос заключили соглашение о сотрудничестве

Роскосмос и администрация Краснодарского края заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов и губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сотрудничество откроет новые возможности в области мониторинга строительства, лесного и сельского хозяйства, а также последствий чрезвычайных ситуаций и использования природных ресурсов.

Сейчас в регионе три вуза выпускают специалистов в области ИТ. Глава региона заявил, что в планах создать собственное производства микроэлектроники.

«Для региона важно, чтобы этот научный, технический и кадровый потенциал реализовывался в различных отраслях экономики»,— добавил губернатор.

Тат Гаспарян

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