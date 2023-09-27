В Свердловской области в поле нашли тело бизнесмена

В поле в Свердловской области нашли тело 49-летнего директора торгового дома «Бетон-Регион». По данным telegram-канала «Ural Mash», его обнаружил случайный проезжий. Рядом с телом бизнесмена якобы лежало ружье, на которое у него была лицензия. В принадлежащем мужчине автомобиле был найден листок с номером друга семьи — директора Управления городского хозяйства.

«В последнее время бизнесмен перерабатывал, часто ругался по телефону и жаловался на нехватку кадров. С женой не ссорился, она даже не была в курсе его проблем»,— отметили в telegram-канале.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» данную информацию комментировать отказались.

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