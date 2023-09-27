Зауралье получит из госказны почти 123 млн рублей на мелиорацию

Курганская область получит из федерального бюджета 122,6 млн руб. на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на мелиорацию. Финансирование на эти цели привлечено региональным департаментом агропромышленного комплекса впервые, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Федеральные средства в ближайшее время распределят между 48 хозяйствами Курганской области, которые проведут мелиоративные мероприятия на общей площади 32 тыс. га. Директор департамента АПК региона Павел Кощеев отметил, что благодаря мелиорационным работам аграрии вводят в оборот неиспользуемые земли, увеличивая площадь пашни и объемы производства. В 2023 году планируется включить в оборот более 40 тыс. га.

Кроме Курганской области правительство РФ направит дополнительные средства на мелиорацию еще 25 регионам. Общая сумма финансирования превышает 535 млн руб. С их помощью планируется ввести в оборот более 13 млн га сельхозугодий. Субсидию можно использовать на строительство и реконструкцию оросительных, осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также на расчистку земель от деревьев и травы.

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