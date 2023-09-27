Риелторов и сотрудника минстроя в Удмуртии обвиняют в мошенничестве с квартирами

В столице Удмуртии по обвинению в мошенничестве и покушении на него перед судом предстанут две местные жительницы, а также сотрудник минстроя региона. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, сумма ущерба превышает 8 млн руб.

Так, по данным следствия, одна из обвиняемых работала риелтором и участвовала в закупках квартир в Ижевске для реализации программы по переселению жителей аварийного и ветхого жилья. Для получения большей выгоды она представляла подложные документы, где увеличила площадь жилья. Таким образом она реализовала 15 квартир, ущерб превысил 2,5 млн руб.

Аналогичным способом женщина с другим риелтором участвовала в закупках, организованных министерством строительств Удмуртии квартир для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Действовали женщины при пособничестве сотрудника регионального минстроя. Всего они реализовали 41 квартиру в Ижевске, Воткинске, Глазове, Камбарке, Можге, Сарапуле и других населенных пунктах. Ущерб превысил 5,5 млн руб.

Кроме того, одна из женщин также покушалась на хищение бюджетных средств, выделенных для приобретения пяти квартир. Однако свои действия она не смогла закончить по причинам, от нее не зависящим. В частности, сотрудники минстроя Удмуртии выявили факт обмана и расторгли контракты. Сумму ущерба оценили в 800 тыс. руб.

Отмечается, что обвиняемые добровольно погасили ущерб на 3,1 млн руб., еще на 1,5 млн руб. был наложен арест. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, штраф в 1 млн руб. и ограничение свободы до двух лет.