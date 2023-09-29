Льготному рублю приготовиться

В январе — июне 2023 года агропромышленный комплекс Дона получил льготные кредиты на общую сумму 13,6 млрд руб. Это почти на 30% больше показателей годичной давности. Представители власти и банков уверены, что рост был обусловлен хорошими условиями льготного кредитования аграриев. В середине лета совет директоров ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5%. Из-за этого Минсельхоз РФ приостановил действие программы льготного кредитования. После повышения ставки в августе сразу до 12% в министерстве заявили, что приостановка будет, как минимум, до конца года. В сентябре ключевую ставку снова повысили — до 13%. Из-за приостановки льготного кредитования у аграриев региона возник дефицит доступных средств на развитие производства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В январе-июне донские аграрии получили льготное финансирование на общую сумму 13,6 млрд рублей. Это на 29% больше, чем в первой половине 2022 года

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В январе-июне донские аграрии получили льготное финансирование на общую сумму 13,6 млрд рублей. Это на 29% больше, чем в первой половине 2022 года

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, рост кредитной активности аграриев наблюдался всю первую половину 2023 года. Наибольшим спросом пользовались льготные кредиты по программе Минсельхоза РФ, запущенной в стране в 2017 году. По этой программе аграрии могли взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке от 1% до 5% годовых. Краткосрочные цели — это все, что связано с текущей деятельностью хозяйств (закупка запчастей и материалов, проведение полевых работ и т. д.). Инвестиционные цели предполагают вложения средств в расширение земельного банка, модернизацию технических парков, реконструкцию либо строительство животноводческих комплексов, организацию переработки сельхозсырья и др. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный — от 2 лет до 15-ти. Например, в 2022 году в Ростовской области аграрии получили по льготной программе краткосрочные кредиты на общую сумму 35,6 млрд руб. Это на 50% больше, чем в 2021 году. По информации правительства региона, объемы льготного инвестиционного кредитования хозяйств год к году оставались на одном уровне — порядка 10 млрд руб.

В мае, подводя итоги первых четырех месяцев года, Виктор Гончаров, занимавший тогда должность вице-губернатора Дона, сообщил, что в январе-апреле сельхозпроизводители области получили 8,4 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов. «Это на 3 млрд руб. больше, чем на эту же дату годом ранее, — подчеркнул чиновник. — Льготное кредитование аграриев содействует ведению сезонных полевых работ и развитию других направлений отрасли».

То есть выдача аграриям кредитов по ставкам до 5% годовых показывала на Дону ярко выраженную положительную динамику, что подтвердили и итоги первого полугодия: в январе-июне представители донского АПК получили льготное финансирование на общую сумму 13,6 млрд руб. на 29% больше показателей первых шести месяцев 2022 года. Это в основном краткосрочные кредиты, которые аграрии направили на подготовку к полевым работам.

По данным минсельхозпрода региона, в текущем году здесь общая посевная площадь различных культур составила порядка 4,9 млн га. В уборке урожая приняли участие почти 12,5 тыс. комбайнов, более 12 тыс. грузовиков и свыше 28 тыс. тракторов. В министерстве уверены, что льготные кредиты по федеральной программе во многом способствовали тому, чтобы вся эта техника вовремя вышла на поля.

Банки верят в льготы

В Ростовской области в кредитовании сельхозпроизводителей участвуют 20 банков — местных и филиалов иногородних. Из них наиболее активны — Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, «Кубань Кредит», «Центр-инвест» и др. За участие в программах льготного кредитования банки получают господдержку. Так, несколько лет назад для них размер субсидированной ставки по краткосрочным кредитам для АПК увеличился до 100% ключевой ставки Банка России, ранее это было 80%.

Начальник Управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест» Анастасия Коротун согласилась с тем, что в первой половине 2023 года наблюдался рост объемов кредитования агросектора. «По сравнению с шестью месяцами 2022 года, объем финансирования за январь-июнь года текущего вырос более чем на 28% по сумме и на 15% — по количеству предоставленных кредитов», — уточнила госпожа Коротун, но абсолютных цифр не назвала. Рост кредитной активности селян она объяснила «эффектом низкой базы»: в январе-июне 2022 года, а особенно в первом квартале, из-за сложной геополитической и экономической ситуации, темпы кредитования южного агропрома были низкими. «С начала 2023 года мы видели устойчивое восстановлением спроса агробизнеса на финансирование», — добавила представитель банка. Она рассказала, что в январе-июне 2023 года доля кредитов, выданных по льготной программе, в общем объеме кредитования агробизнеса была довольно высокой. «Каждый второй кредит выдавался в рамках госпрограммы поддержки сельского хозяйства, реализуемой в соответствии с постановлением правительства РФ №1528 (именно по ней можно получить краткосрочные кредиты на срок до 1 года, а инвестиционные — на срок до 15 лет, — BG). Деньги можно получить в форме кредита, и тогда вся сумма направляется банком на счет заемщика сразу, или же в форме кредитной линии. В этом случае средства будут расходоваться бизнесом по мере необходимости», — пояснила Анастасия Коротун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 15 сентября совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%. Регулятор объяснил это решение высокими проинфляционными рисками

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ 15 сентября совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%. Регулятор объяснил это решение высокими проинфляционными рисками

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По наблюдениям управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, в первой половине 2023 года донские аграрии чаще всего инвестировали заемные средства в технику: приобретали тракторы, комбайны, самоходные опрыскиватели и прицепное оборудование для обработки почвы. «Рост кредитной активности наблюдали во время посевной и уборочной. Причем это было характерно не только для растениеводческих предприятий, но и для животноводческих и птицеводческих хозяйств, которые проводят полевые работы в рамках развития сырьевой базы — для производства кормов», — отметил банкир.

Представители Ростовского регионального филиала Россельхозбанка сообщили, что он с начала 2023 года направил на поддержку агропромышленного комплекса Дона средств в 2,5 раза больше, чем в первой половине 2022 года. Для сравнения, их коллеги из Краснодарского филиала РСХБ сказали, что он в январе-июне текущего года значительно увеличил уровень кредитования сельхозпроизводителей, в том числе малых форм хозяйствования: им направлено более 1,1 млрд руб., в 2,6 раза больше, чем в первой половине 2022 года.

Директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева заметила, что своевременное и доступное кредитование аграриев особенно важно в период предпосевной кампании. «От этого во многом зависит успех всего сельскохозяйственного сезона и, в итоге, наличие продуктов на столах жителей региона», — подчеркнула госпожа Туишева.

Председатель правления КБ ООО «Кубань Кредит» Александр Калинич сообщил, что в первые шесть месяцев 2023 года здесь заключили с представителями агробизнеса 424 кредитных договора на общую сумму около 1,3 млрд руб. «Это более чем на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года, — пояснил господин Калинич. — Динамика обусловлена, в том числе, относительной стабилизацией экономической ситуации, переориентацией клиентов на новых поставщиков и усилением мер господдержки».

Работающие в регионе банки не только активно участвуют в госпрограмме кредитования аграриев, но и предлагают им собственные финансовые продукты. Так, по словам Александра Калинича, для реализации инвестиционного проекта стоимостью более 50 млн руб., они предлагали субъектам малого бизнеса кредиты по ставке 5% годовых, а для среднего — 3,5%, с установлением льготного периода на три года. «Для фермеров, которые не готовы предоставлять в банк финансовую отчетность, доступны программы скорингового кредитования на оборотные и инвестиционные цели, под залог земельных участков сельхозназначения. Сумма кредита — до 30 млн руб., — уточнил банкир. — Кстати, в рамках этой программы клиентам доступно как льготное кредитование при поддержке Минсельхоза и Минэкономразвития России, так и наши продукты — с применением плавающей ставки: не ниже ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5% годовых».

В Ростовском офисе ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк») рассказали, что он в первой половине 2023 года запустил программу для клиентов из агропрома — «ПСБ Растем вместе!». «Программа отличается упрощенной процедурой принятия решения по открытию лимита до 100 млн руб., меньшим числом документов, запрашиваемых при рассмотрении заявки и на ежеквартальный мониторинг. Кредит на сумму от 3 млн руб. до 350 млн руб. предоставляется на срок до 18 месяцев», — разъяснили в филиале. Здесь добавили, что такие заемные средства направлялись на посевную кампанию, сбор урожая, приобретение горючего, удобрений, запчастей и др.

«Учитывая ярко выраженную сезонность полевых работ и необходимость четкого соблюдения аграриями всех сроков, мы максимально упростили процедуру подачи заявки, уменьшили пакет документов и существенно сократили сроки принятия решения. Все это сделали для того, чтобы наши клиенты вовремя получали необходимые средства», — пояснила вице-президент, региональный директор Ростовского офиса ПСБ Лариса Чураева.

Руслан Салимов сообщил, что Сбербанк, в рамках собственных программ кредитования аграриев, помогает им повышать эффективность производства путем внедрения инноваций. «Например, несколько сельхозпредприятий Ростовской области внедрили автопилоты для комбайнов на основе искусственного интеллекта, спутниковый мониторинг, цифровые системы контроля за полями и сервисы по комплексному управлению предприятием», — уточнил банкир.

Драйвер «на приколе»

Однако если в первом полугодии аграрии могли кредитоваться под ставки до 5% годовых, то теперь это будет вряд ли возможно. Еще в середине лета на федеральном уровне появилась информация о повышении ставок по льготным агрокредитам. Так, в июле заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова в рамках «Дня поля» в Казани заявила, что портфель ранее выданных льготных кредитов ограничивает выдачу новых заемных средств в пределах текущего бюджета. Поэтому Минсельхоз России принял решение о корректировке ставки до 7%. На тот момент ключевая ставка Центрального банка составляла 7,5%.

21 июля Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Из-за этого Минсельхоз РФ приостановил прием заявок на льготное кредитование. «Не буду скрывать, есть определенные сложности, — признал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов на форуме «День поля», который в начале августа проходил в Новосибирской области. — В связи с изменениями ключевой ставки прием новых заявок на кредитование пока приостановлен, но мы активно работаем с Минфином России по увеличению объемов средств, выделяемых на эти цели. Для того, чтобы программа льготного кредитования заработала».

Приостановка льготного кредитования продолжается, поскольку 15 августа совет директоров ЦБ решил увеличить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. — до 12%. 6 сентября, на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что выдача льготных кредитов, и инвестиционных, и краткосрочных, может возобновиться к концу 2023 года. «Сейчас мы изыскиваем ресурсы, и я думаю, через какое-то время, начнется кредитование на селе», — сказал глава Минсельхоза.

11 сентября, в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке, старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов сообщил СМИ о намерении выйти к Министерству сельского хозяйства РФ с предложением отказаться от механизма остановки льготного кредитования при резком росте ключевой ставки. «Мы понимаем, как сложно Минсельхозу делить те же самые деньги на большую ключевую ставку, — пояснил господин Ситнов. — Мы будем выходить с предложением все-таки не включать механизм остановки льготного кредитования, а о возможности перекладывания части роста ставки на заемщика». По словам Владимира Ситнова, Сбербанк нарастил кредитный портфель в сфере сельского хозяйства РФ до 2 трлн руб., но темпы роста в текущем году замедлились до 15% с прошлогодних 23-25%. Это произошло, в том числе, из-за резкого роста ключевой ставки, уверен банкир.

15 сентября совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%. Регулятор объяснил это решение высокими проинфляционными рисками. «Инфляционное давление в российской экономике остается высоким... В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

По мнению Александра Калинича, «специфические процентные ставки» для агропредприятий устанавливаются только по программе льготного кредитования при поддержке Минсельхоза РФ. Значения применяемых ставок зависят от объема получаемой банком государственной поддержки в виде субсидий и стоимости ресурсов. «Если рассматривать ситуацию в целом, то действовавшая до середины августа тарифная линейка была ниже уровня ставок февраля 2022 года. Это позволило хозяйствам получать льготные кредиты на нормальных условиях и спокойно вести весенние, летние и осенние полевые работы», — заметил господин Калинич.

Опрошенные BG аграрии отмечали, что льготные кредиты не только обеспечивали им доступ к недорогим финансовым ресурсам, снижали дефицит денежных средств, но и помогали удерживать рентабельность бизнеса на приемлемом уровне. Так, президент ООО «Холдинг-Урал-Дон» Александр Ярошенко сообщил, что они пользовались только субсидированными кредитами. «Мы привлекали льготные кредитные ресурсы на пополнение оборотных и на покупку основных средств, — пояснил господин Ярошенко. — Условия, на которых банк предоставлял нам кредиты, были вполне приемлемыми — под 4% годовых. Для сельхозпроизводителя оптимальным может быть кредит только с господдержкой, поскольку коммерческий (заем) под ставку 12-15% годовых аграрий просто не может себе позволить».

Гендиректор ООО «Белозерное» Сергей Громаков рассказал, что они кредитовались на льготных условиях в Сбербанке и «Кубань Кредите». «Деньги брали на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели. Например, техническое перевооружение предприятия, расширение земельного банка. Эти средства позволяли нам нормально развиваться. Как будем работать теперь, в условиях дефицита льготного финансирования, пока не знаем», — признался аграрий.

Образно говоря, сейчас такой драйвер, как льготное кредитование, Минсельхоз России поставил «на прикол». Словно судно, которое просто стоит у пристани и ждет навигации. Только когда наступит эта «навигация», то бишь, произойдет возобновление программ льготного кредитования, пока неизвестно. «На сайте ЦБ РФ значится, что в связи с увеличением ключевой ставки Банка России остаток субсидий, предусмотренных субъектам Российской Федерации по планируемым к выдаче льготным кредитам, по состоянию на 8 сентября, отсутствует. Отраслевые чиновники говорят о возобновлении программ, но конкретных дат не называют. Средства производства дорожают. Например, с мая по сентябрь цены на дизтопливо выросли на 60%. Коммерческие кредиты фермерам не по карману, а льготных, по прежним ставкам 1-5%, уже не будет. Все это не внушает оптимизма, вынуждает хозяйства включить режим жесткой экономии, выводит фермеров и других небольших сельхозпроизводителей на грань выживания», — резюмировал Николай Попивненко, глава ООО «Аврора» в Матвеево-Курганском районе Ростовской области и руководитель местного отделения АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России).

Иван Демидов, Владимир Андреев