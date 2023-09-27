Школьники России познакомятся с инновационными отечественными технологиями в индустриях фармацевтики, генетики и красоты

28 сентября в 12:00 (МСК) на платформе «Лифт в будущее» стартует третий всероссийский открытый урок о технологиях и профессиях будущего в рамках проекта, реализуемого Благотворительным фондом «Система» совместно с обществом «Знание» при поддержке Российской академии наук и цифровой экосистемы МТС Российским. «Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего» - серия видеоуроков, направленных на знакомство школьников и студентов с передовыми российскими технологиями и актуальными профессиями в различных отраслях экономики. Уже в этот четверг школьники и студенты из всех регионов России станут зрителями урока «Технологии здоровья», созданного совместно с российской фармацевтической компанией «Биннофарм Групп», научной и исследовательской лабораторией в области биофармацевтических разработок и генетических исследований «Система-БиоТех» и российским брендом натуральной и органической косметики «Natura Siberica».



Новый урок «Технологии здоровья» подготовлен совместно с крупнейшими инновационными компаниями страны – фармацевтической компанией «Биннофарм Групп», научной и исследовательской лабораторией в области биофармацевтических разработок и генетических исследований «Система-БиоТех» и российским брендом натуральной и органической косметики «Natura Siberica». Участники Урока узнают, как и когда люди научились применять лечебные свойства природных компонентов, как разрабатываются и производятся современные лекарственные препараты, может ли тест на стрессоустойчивость быть генетическим, из чего создается безопасная и эффективная косметика и на кого стоит пойти учиться, чтобы работать в компаниях, помогающих сохранить красоту, здоровье и даже жизни.

Уникальный формат уроков, предполагающий съемки на передовых производствах и в современных лабораториях крупнейших компаний страны, позволит юным зрителям узнать, как устроено производство, как работает та или иная технология, на кого стоит пойти учиться, чтобы работать в новой отрасли, а в будущем – осознанно подойти к выбору профессионального пути.

Так, в рамках Урока «Технологии здоровья» специальные корреспонденты проекта побывают на подмосковном фармацевтическом заводе «Алиум» (входит в «Биннофарм Групп»), в офисе «Биннофарм Групп», в R&D-центре «Биннофарм Групп», лаборатории и флагманском магазине Natura Siberica. О самых перспективных разработках и карьерных возможностях расскажут представители компаний – генеральный директор компании «Система-БиоТех» Наталья Позднякова, руководитель Департамента по подбору и адаптации персонала «Биннофарм Групп» Дарья Ломтева, начальник отдела контроля качества АО «Алиум» Юлия Красоткина, директор Департамента исследований и разработок Natura Siberica Екатерина Брем, и руководитель обучения Natura Siberica Валерия Качалова.

Трансляция Урока пройдет 28 сентября в 12:00 (МСК) на сайте флагманского образовательного проекта Благотворительного фонда «Система» – «Лифт в будущее».

До конца 2023 года в рамках проекта пройдет 10 онлайн-уроков. Каждый урок будут сопровождать тематические тесты-викторины, участвуя в которых, участники смогут закрепить полученный материал. Самые внимательные получат ценные призы – сертификаты Ozon на покупку книг и других вещей для учебы и досуга. Подробно о правилах конкурсах и розыгрышей будут рассказывать ведущие и гости студии.

Уроки будут интересны не только школьникам и студентам, которые смогут познакомиться с востребованными профессиями на рынке труда, узнать, где продолжить обучение, и познакомиться с крупнейшими работодателями страны – цифровой экосистемой МТС, «Segezha Group», электротехническим холдингом ERSO, АО «БЭСК», Группой «Эталон», ГК «МЕДСИ», CLT-Development, Natura Siberica, «Биннофарм Групп», Система-БиоТех, Sitronics Group и др., но и педагогам, которые смогут использовать Уроки в качестве методических материалов для подготовки профориентационных занятий в школах, колледжах и вузах.

Благотворительный фонд «Система» — один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 2004 году. БФ «Система» инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, поддерживает культурные и просветительские проекты и оказывает социальную помощь через создание платформы для внедрения и продвижения системной благотворительной.

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