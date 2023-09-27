Алтайские финансисты получили условные сроки за махинации на 844 млн рублей

В Алтайском крае суд рассмотрит дело семи членов ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. Сообщает ССУ СКР по региону. Они признаны виновными в (осуществлении банковской деятельности без лицензии и неправомерном обороте средств платежей.

ОПГ действовала в регионе с 2016 года по март 2020 года. «Члены группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств»,– сообщает следственное управление.

Деньги перечислялись счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В дальнейшем эти средства обналичивались, фигуранты получали процент от этих операций. Всего за четыре года они незаконно обналичили 844 млн руб., их доход составил 87 млн.

Суд признал фигурантов дела виновными и назначил им наказание. Организатор преступной группы получил 6 лет лишения свободы условно и штраф 400 тыс. руб., остальные участники – от 2 до 5 лет условно и штрафы от 60 до 250 тыс. руб.

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Оксана Павлова