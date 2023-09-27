На реконструкцию улицы Октябрьской революции в Уфе выделят еще до 520 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы ищет подрядчика для реализации второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 520 млн руб. Итоги аукциона подведут 23 октября. Работы профинансирует городской бюджет.

Как указывается в аукционной документации, срок выполнения работ — до ноября 2025 года. Помимо земляных, демонтажных работ и озеленения, в зоне благоустройства территории, на которой находится памятник археологии «Древняя Уфимская крепость», нужно обеспечить охранные мероприятия.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре прошлого года мэрия Уфы заключила контракт с ООО «Дортрансстрой» стоимостью 980,43 млн руб. на выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу реконструкции улицы. Подрядчик должен до 2 декабря 2026 года подготовить территорию к строительству, обустроить автобусные остановки, установить дорожные знаки, систему видеонаблюдения и светофоров, нанести дорожную разметку.

Уфимскую крепость возвели в 1574 году, от которой и ведется дата основания города.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте