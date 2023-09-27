Верховный суд дал определение вымогательству взятки

Верховный суд определил, что можно считать вымогательством взятки. Суд полагает, что нельзя считать вымогательством угрозы возбуждением дела в случае, если взяткодатель заинтересован в уходе от ответственности. Определение было дано в деле о взятке двум экс-сотрудникам полиции, требовавшим деньги у задержанных за незаконный оборот наркотиков.

«Когда взяткодатель заинтересован в неправомерном поведении должностного лица с целью уйти от наказания, либо обойти закон, вымогательство как квалифицирующий признак получения взятки отсутствует»,— говорится в определении Верховного суда (цитата по РАПСИ).

Определение было дано в деле в отношении сотрудника вневедомственной охраны и его напарника-прапорщика. Они задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и в служебной машине стали требовать взятку, пообещав отпустить задержанных. Полицейскому перевели на счет 55 тыс. 399 руб. Он и его напарник-прапорщик поделили деньги.

Однако позже напарник-прапорщик потребовал еще 10 тыс. руб. от одного из задержанных под угрозой незаконного привлечения последнего к административной ответственности. Задержанный передал эти деньги прапорщику лично. Затем прапорщик написал на своего коллегу заявление.

Однако наказали не только полицейского, который первым начал вымогать деньги, но и его напарника, автора жалобы. Суд квалифицировал его действия как бездействие в пользу взяткодателя группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки (пункты «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима с запретом работать в правоохранительных органах в течение трех лет.

Автор жалобы оспорил это решение в суде. Апелляционная инстанция исключила из описательно-мотивировочной части явку с повинной как доказательство вины, а также ссылку на приговор в отношении напарника, дело которого рассматривали в отдельном производстве.

Затем осужденный оспорил приговор в Верховном суде, указав, что в его действиях не было вымогательства, вымогательство взятки — это требование лица дать взятку под угрозой совершения действий (бездействия), которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина». Суд согласился, что угрозы возбудить административное дело нельзя считать вымогательством. Прапорщику, написавшему жалобу, сократили наказание с семи до шести лет лишения свободы.

Анастасия Ларина