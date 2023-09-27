Журналисту и политтехнологу из Челябинска подбросили под дверь свиную голову

Обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву под дверь квартиры подбросили свиную голову. Об этом сообщает telegram- канал Mash. По данным издания, ранее журналисту поступали угрозы по телефону и через почту «за его патриотические взгляды». Обозреватель обнаружил голову вчера вечером и сразу вызвал полицию.

Тимофей Сергейцев родился в Челябинске, ему 59 лет. Работал политтехнологом. Является автором нескольких книг. Внесен в санкционные списки, в частности, стран Евросоюза и Канады.